शीतलहर से कांपा राजस्थान, करौली में पारा 5.8°C, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में करौली (5.8°C) की ठंड के साथ शीतलहर का कहर जारी है. मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 48 घंटों में 10 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.
Published: Jan 22, 2026, 10:12 AM IST | Updated: Jan 22, 2026, 10:12 AM IST
राजस्थान में मौसम के मिजाज में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है.IMD जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मरुधरा में शीतलहर का सितम जारी है. मैदानी इलाकों और शेखावाटी अंचल में रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन ठिठुरने को मजबूर है. एक तरफ जहां हड्डियां कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अब बारिश का नया अलर्ट जारी कर दिया है.
आज करौली प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. अन्य ठंडे शहरों की सूची इस प्रकार है.करौली 5.8°C,अलवर 6.0°C,दौसा (AWS) 6.4°C,वनस्थली 7.9°C, फतेहपुर (सीकर) 8.1°C, श्रीगंगानगर 8.2°C, नागौर 8.7°C, अंताबारां 8.9°C, सिरोही 9.3°C, झुंझुनूं 10.9°C जिले में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.