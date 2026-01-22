Zee Rajasthan
mobile app

शीतलहर से कांपा राजस्थान, करौली में पारा 5.8°C, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में करौली (5.8°C) की ठंड के साथ शीतलहर का कहर जारी है. मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 48 घंटों में 10 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 22, 2026, 10:12 AM IST | Updated: Jan 22, 2026, 10:12 AM IST
1/6

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today1/6
राजस्थान में मौसम के मिजाज में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है.IMD जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मरुधरा में शीतलहर का सितम जारी है. मैदानी इलाकों और शेखावाटी अंचल में रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन ठिठुरने को मजबूर है. एक तरफ जहां हड्डियां कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अब बारिश का नया अलर्ट जारी कर दिया है.
2/6

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today2/6
आज करौली प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. अन्य ठंडे शहरों की सूची इस प्रकार है.करौली 5.8°C,अलवर 6.0°C,दौसा (AWS) 6.4°C,वनस्थली 7.9°C, फतेहपुर (सीकर) 8.1°C, श्रीगंगानगर 8.2°C, नागौर 8.7°C, अंताबारां 8.9°C, सिरोही 9.3°C, झुंझुनूं 10.9°C जिले में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.