शीतलहर से कांपा राजस्थान, करौली में पारा 5.8°C, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में मौसम के मिजाज में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है.IMD जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मरुधरा में शीतलहर का सितम जारी है. मैदानी इलाकों और शेखावाटी अंचल में रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन ठिठुरने को मजबूर है. एक तरफ जहां हड्डियां कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अब बारिश का नया अलर्ट जारी कर दिया है.