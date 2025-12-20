Zee Rajasthan
राजस्थान की कड़ाके की ठंड जारी, डूंगरपुर-फतेहपुर में पारा 5.4°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज डूंगरपुर और फतेहपुर 5.4°C के साथ सबसे ठंडे रहे. शेखावाटी समेत कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप है. यह कड़ाके की ठंड रबी की सरसों और गेहूं जैसी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 20, 2025, 11:13 AM IST | Updated: Dec 20, 2025, 11:15 AM IST
Rajasthan Weather Update Today
मरुधरा में सर्दी के तेवर अब तीखे होने लगे हैं. हिमालय की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान के मैदानी इलाकों से लेकर दक्षिण तक को अपनी चपेट में ले लिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में पारा तेजी से लुढ़का है, जिससे जनजीवन पूरी तरह ठिठुर गया है.
न्यूनतम तापमान के आधार पर आज राजस्थान के सबसे ठंडे शहर इस प्रकार है-डूंगरपुर 5.4°C, फतेहपुर (सीकर) 5.4°C, सीकर 5.8°C, अलवर 6.0°C, करौली 6.2°C, दौसा 6.4°C, वनस्थली (टोंक) 7.1°C, लूणकरणसर (बीकानेर) 7.2°C, चूरू 7.6° और नागौर में 8.0°C दर्ज किया गया है.