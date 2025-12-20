राजस्थान की कड़ाके की ठंड जारी, डूंगरपुर-फतेहपुर में पारा 5.4°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

1/7

मरुधरा में सर्दी के तेवर अब तीखे होने लगे हैं. हिमालय की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान के मैदानी इलाकों से लेकर दक्षिण तक को अपनी चपेट में ले लिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में पारा तेजी से लुढ़का है, जिससे जनजीवन पूरी तरह ठिठुर गया है.