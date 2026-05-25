/राजस्थान के मौसम का अजीब खेल, दौसा में हवा से गायब हुई नमी, तो जैसलमेर-बाड़मेर में उमस ने छुड़ाए पसीने!

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मौसम का अजीब खेल जारी है. दौसा में हवा की नमी घटकर महज 7% रह गई है, जिससे हवा बिल्कुल सूखी हो गई है. वहीं जैसलमेर में 75% उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है. प्रदेश में श्रीगंगानगर 46.0°C के साथ सबसे गर्म रहा.