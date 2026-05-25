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राजस्थान के मौसम का अजीब खेल, दौसा में हवा से गायब हुई नमी, तो जैसलमेर-बाड़मेर में उमस ने छुड़ाए पसीने!

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 25, 2026, 01:34 PM|Updated: May 25, 2026, 01:34 PM

 Rajasthan Weather News: राजस्थान में मौसम का अजीब खेल जारी है. दौसा में हवा की नमी घटकर महज 7% रह गई है, जिससे हवा बिल्कुल सूखी हो गई है. वहीं जैसलमेर में 75% उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है. प्रदेश में श्रीगंगानगर 46.0°C के साथ सबसे गर्म रहा.

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राजस्थान में नौतपा के आगाज के साथ ही सूरज देव तो आग उगल ही रहे हैं, लेकिन इस बीच मरुधरा के मौसम का एक बेहद हैरान कर देने वाला और अजीब खेल भी सामने आया है. आमतौर पर माना जाता है कि जेठ के महीने में पूरे राजस्थान का मौसम एक जैसा सूखा और गर्म रहता है. मगर, मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी ताजा आंकड़ों ने मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है.
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प्रदेश के एक हिस्से में हवा इस कदर सूखी हो चुकी है कि नमी का नामोनिशान नहीं बचा है, जबकि दूसरी तरफ रेगिस्तानी अंचल में इतनी भारी उमस है कि लोग बिना कोई काम किए ही पसीने से तर-बतर हो रहे हैं.
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पूर्वी राजस्थान के दौसा जिले में इस समय अनोखा ड्राई-स्पेल देखने को मिल रहा है.मौसम विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दौसा में हवा की न्यूनतम आर्द्रता गिरकर महज 7 प्रतिशत पर पहुंच गई है. तकनीकी भाषा में कहें तो हवा से पानी की मात्रा पूरी तरह गायब हो चुकी है.
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इतनी सूखी और शुष्क हवा के कारण स्थानीय लोगों की त्वचा में खिंचाव (सूखापन), होंठ फटना और गले में बार-बार शोष यानी भयंकर सूखापन होने जैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं. दौसा में अधिकतम तापमान 43.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसने इस सूखे को और अधिक तीखा बना दिया है.
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जैसलमेर-बाड़मेर में उमस का टॉर्चर, रेगिस्तान में चिपचिपी गर्मी अब जरा मरुधरा के दूसरे छोर यानी भारत-पाक सीमा से सटे पश्चिमी जिलों का हाल देखिए. जहां पूर्वी छोर का दौसा बूंद-बूंद नमी को तरस रहा है, वहीं थार के रेगिस्तान में उमस ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
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रेतीले धोरों वाले जैसलमेर में अधिकतम आर्द्रता 75% और बाड़मेर में 67% दर्ज की गई है.अमूमन पश्चिमी राजस्थान को सबसे सूखा माना जाता है, लेकिन इस बार जैसलमेर (44.0°C) और बाड़मेर (44.3°C) में भारी तापमान के साथ इस कदर उमस मिल चुकी है कि हवा भारी हो गई है. इस चिपचिपी और उमस भरी गर्मी के आगे घरों में लगे कूलर और पंखे भी पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राजस्थान के दो हिस्सों में दिख रहे इस अजब विरोधाभास के पीछे हवाओं की दिशा का सबसे बड़ा हाथ है.पश्चिमी छोर (जैसलमेर, बाड़मेर) पर इस समय हवाएं अरब सागर की तरफ से आ रही हैं. ये समुद्री हवाएं अपने साथ भारी मात्रा में मॉइस्चर (नमी) लेकर आ रही हैं, जो थार के उच्च तापमान के संपर्क में आते ही भारी उमस में बदल रही है.
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दूसरी ओर, दौसा सहित पूर्वी राजस्थान के अंदरूनी हिस्सों में पूरी तरह से भूमिगत शुष्क और गर्म हवाओं का घेरा बना हुआ है, जिसके कारण वहां की हवा का सारा मॉइस्चर जल चुका है और हवा पूरी तरह ड्राई हो गई है.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार,प्रदेश में भीषण हीटवेव (लू) और गर्म रातों का दौर लगातार जारी है. पिछले 24 घंटों में पूरे सूबे में कहीं भी एक बूंद बारिश दर्ज नहीं की गई है. जहां श्रीगंगानगर 46.0 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा, वहीं पिलानी में पारा 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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साफ है कि आने वाले दिनों में आम जनता को इस दोहरी मार-यानी एक तरफ सूखी लू और दूसरी तरफ उमस के टॉर्चर-से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.
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