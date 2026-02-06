एक बार फिर ठंड से भयंकर प्रताड़ित होंगे राजस्थान के लोग! जानिए किस दिन होगी झमाझम बारिश?
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 6 फरवरी 2026 को दोपहर बाद मौसम शुष्क रहा. कहीं बारिश नहीं हुई. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30.3°C और फतेहपुर (सीकर) व नागौर में न्यूनतम 3.8°C दर्ज हुआ. कुछ इलाकों में हल्का कोहरा व सुबह-शाम ठंड बनी रही.
Published: Feb 06, 2026, 12:51 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 12:51 PM IST
राजस्थान में शुक्रवार को दोपहर के बाद मौसम का मिजाज कुल मिलाकर स्थिर और शुष्क बना रहा. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई, जिससे दिन में धूप का असर साफ नजर आया. दोपहर के समय आसमान अधिकतर साफ रहा और मौसम में हल्की गर्माहट महसूस की गई.
तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा रहा. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा. जोधपुर, जैसलमेर और जालोर जैसे इलाकों में भी दोपहर बाद हल्की गर्मी का एहसास हुआ.