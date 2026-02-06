एक बार फिर ठंड से भयंकर प्रताड़ित होंगे राजस्थान के लोग! जानिए किस दिन होगी झमाझम बारिश?

1/7

राजस्थान में शुक्रवार को दोपहर के बाद मौसम का मिजाज कुल मिलाकर स्थिर और शुष्क बना रहा. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई, जिससे दिन में धूप का असर साफ नजर आया. दोपहर के समय आसमान अधिकतर साफ रहा और मौसम में हल्की गर्माहट महसूस की गई.