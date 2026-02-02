Photos:आज फिर घने कोहरे के आगोश में प्रदेश, बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी सर्दी, राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट

2/6

सीकर जिले के लोसल में जहां पर लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. जहां रविवार को दिनभर मौसम साफ रहने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. वहीं अल सुबह घना कोहरा छा गया. इलाके में छाए घने कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर वाहन हेडलाइटों के सहारे रेंग रेंग कर चलते नजर आए . वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वही आज सुबह सर्दी और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित दिखाई दिया. मौसम में बदलाव के साथ फसलों के लिए कोहरा फायदेमंद साबित होगा.