Photos:आज फिर घने कोहरे के आगोश में प्रदेश, बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी सर्दी, राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट
राजस्थान में कोहरे और बारिश का कहर जारी है. श्रीविजयनगर में 5 फीट विजिबिलिटी के कारण हाईवे ठप रहा, वहीं बारां के मुंडियर में ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गईं. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी किया है.
Published: Feb 02, 2026, 11:38 AM IST | Updated: Feb 02, 2026, 11:38 AM IST
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने मौसम के मिजाज को पूरी तरह बदल दिया है. प्रदेश के उत्तरी और शेखावाटी इलाकों में जहां आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, वहीं दक्षिण-पूर्वी बेल्ट (हाड़ौती) में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कोहरे और बारिश के इस दोहरे वार से ठिठुरन एक बार फिर लौट आई है.
सीकर जिले के लोसल में जहां पर लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. जहां रविवार को दिनभर मौसम साफ रहने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. वहीं अल सुबह घना कोहरा छा गया. इलाके में छाए घने कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर वाहन हेडलाइटों के सहारे रेंग रेंग कर चलते नजर आए . वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वही आज सुबह सर्दी और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित दिखाई दिया. मौसम में बदलाव के साथ फसलों के लिए कोहरा फायदेमंद साबित होगा.