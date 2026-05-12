/कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल... जयपुर-सीकर समेत 16 जिलो में अगले 24 घंटे आंधी-बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 12 मई 2026 की शाम राजस्थान में मौसम बदलने के आसार हैं. भरतपुर-धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी और 40-60 किमी/घंटा हवाएं चल सकती हैं. कई जिलों में येलो अलर्ट के साथ बारिश, मेघगर्जन और 30-40 किमी/घंटा हवाओं की संभावना जताई गई है.