/कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल... जयपुर-सीकर समेत 16 जिलो में अगले 24 घंटे आंधी-बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 12 मई 2026 की शाम राजस्थान में मौसम बदलने के आसार हैं. भरतपुर-धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी और 40-60 किमी/घंटा हवाएं चल सकती हैं. कई जिलों में येलो अलर्ट के साथ बारिश, मेघगर्जन और 30-40 किमी/घंटा हवाओं की संभावना जताई गई है.
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12 मई 2026 की शाम राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग जयपुर केंद्र की ताजा अब की चेतावनी के मुताबिक कई जिलों में अगले कुछ घंटों तक मौसम अस्थिर बना रह सकता है. कहीं तेज हवा, तो कहीं गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है.
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इस अलर्ट में सबसे ज्यादा असर भरतपुर और धौलपुर जिलों में बताया गया है. इन दोनों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां कुछ इलाकों में तेज मेघगर्जन के साथ अचानक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ धूलभरी आंधी उठने की भी पूरी संभावना जताई गई है.
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वहीं राज्य के कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसमें बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, करौली और सवाई माधोपुर शामिल हैं. इन जिलों में भी मौसम अचानक बदल सकता है.
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येलो अलर्ट वाले इलाकों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. यहां हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है.
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शाम के समय बाद मौसम और ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है. खासकर खुले इलाकों और हाईवे पर धूलभरी आंधी से दृश्यता भी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस दौरान बिजली गिरने और अचानक तेज हवा चलने का खतरा बना रहेगा. इसलिए पेड़ों के नीचे खड़े होने, बिजली के खंभों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
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12 मई की शाम राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. कहीं हल्की राहत की बारिश तो कहीं तेज हवा और आंधी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. अब नजर इस बात पर है कि आने वाले घंटों में मौसम कितना और बदलता है.