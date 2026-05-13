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जयपुर-सीकर समेत 17 जिलों में मौसम का कहर! 60 KM की तूफानी आंधी के साथ बारिशा का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 13, 2026, 05:29 PM|Updated: May 13, 2026, 05:29 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 13 मई 2026 की शाम ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी. कई जिलों में 3 घंटे में तेज आंधी, मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश, बिजली गिरने व 40–60 किमी/घं. हवाएं संभव. लोगों को सतर्क रहने व खुले स्थानों से बचने की सलाह. प्रशासन अलर्ट पर रहने को कहा गया है.

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राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेता दिख रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से 13 मई 2026 की शाम 4 बजे जारी किए गए नाउकास्ट अलर्ट के मुताबिक अगले 3 घंटे कई जिलों के लिए काफी अहम रहने वाले हैं. कहीं तेज आंधी, तो कहीं मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
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प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसमें बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना-कुचामन, जयपुर और दौसा जिले शामिल हैं. इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज मेघगर्जन के साथ बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही धूलभरी आंधी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है.
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मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में मौसम अचानक बिगड़ सकता है. दोपहर बाद से ही बादल छाने लगेंगे और शाम तक कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मौसम बदल सकता है. बिजली गिरने और तेज गर्जना को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है. खासकर खेतों और निर्माण स्थलों पर सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है.
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वहीं दूसरी ओर राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. इनमें कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, टोंक और करौली जिले शामिल हैं. इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. यहां हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है.
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येलो अलर्ट वाले जिलों में मौसम अपेक्षाकृत थोड़ा कम गंभीर रहेगा, लेकिन अचानक बदलते हालात लोगों को परेशान कर सकते हैं. शाम के समय बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में भी सावधानी बरतना जरूरी है, खासकर खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें.
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बाकी बचे हुए जिलों में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है और वहां किसी बड़े अलर्ट की चेतावनी नहीं दी गई है. हालांकि आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मौसम में बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा. तापमान में हल्की गिरावट भी महसूस की जा सकती है.
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राजस्थान में आज की शाम मौसम के लिहाज से काफी अहम रहने वाली है. कहीं तेज आंधी और बारिश लोगों को प्रभावित कर सकती है, तो कहीं हल्की फुहारों से मौसम सुहावना भी हो सकता है. मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम कभी भी तेजी से बदल सकता है.
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