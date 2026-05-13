/जयपुर-सीकर समेत 17 जिलों में मौसम का कहर! 60 KM की तूफानी आंधी के साथ बारिशा का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 13 मई 2026 की शाम ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी. कई जिलों में 3 घंटे में तेज आंधी, मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश, बिजली गिरने व 40–60 किमी/घं. हवाएं संभव. लोगों को सतर्क रहने व खुले स्थानों से बचने की सलाह. प्रशासन अलर्ट पर रहने को कहा गया है.