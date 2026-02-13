Zee Rajasthan
Temperature: फरवरी में गर्मी का लगा झटका! राजस्थान में 31.4°C तक पहुंचा पारा, 17 फरवरी को है बारिश के आसार, पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan Weather News: राजस्थान में गर्मी ने दस्तक दे दी है, चित्तौड़गढ़ (31.4°C) सबसे गर्म रहा. हालांकि, 17 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण छिटपुट बारिश और गरज-चमक के आसार हैं, जिससे बढ़ते तापमान में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 13, 2026, 09:19 AM IST | Updated: Feb 13, 2026, 09:19 AM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

राजस्थान के मौसम ने इस साल फरवरी के मध्य में ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. जहां कुछ दिनों पहले तक लोग ठिठुर रहे थे, वहीं अब प्रदेश का थर्मामीटर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है. सर्दी के तेवर ढीले पड़ते ही सूरज की तपिश बढ़ने लगी है, लेकिन इसी बीच हिमालय की ओर से आ रहे दो पश्चिमी विक्षोभ मौसम के इस बढ़ते पारे पर ब्रेक लगाने को तैयार हैं.
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के कई शहरों में पारा अब 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है. चित्तौड़गढ़ वर्तमान में प्रदेश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है.