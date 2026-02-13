Temperature: फरवरी में गर्मी का लगा झटका! राजस्थान में 31.4°C तक पहुंचा पारा, 17 फरवरी को है बारिश के आसार, पढ़ें पूरी अपडेट

1/7

राजस्थान के मौसम ने इस साल फरवरी के मध्य में ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. जहां कुछ दिनों पहले तक लोग ठिठुर रहे थे, वहीं अब प्रदेश का थर्मामीटर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है. सर्दी के तेवर ढीले पड़ते ही सूरज की तपिश बढ़ने लगी है, लेकिन इसी बीच हिमालय की ओर से आ रहे दो पश्चिमी विक्षोभ मौसम के इस बढ़ते पारे पर ब्रेक लगाने को तैयार हैं.