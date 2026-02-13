Temperature: फरवरी में गर्मी का लगा झटका! राजस्थान में 31.4°C तक पहुंचा पारा, 17 फरवरी को है बारिश के आसार, पढ़ें पूरी अपडेट
Rajasthan Weather News: राजस्थान में गर्मी ने दस्तक दे दी है, चित्तौड़गढ़ (31.4°C) सबसे गर्म रहा. हालांकि, 17 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण छिटपुट बारिश और गरज-चमक के आसार हैं, जिससे बढ़ते तापमान में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है.
Published: Feb 13, 2026, 09:19 AM IST | Updated: Feb 13, 2026, 09:19 AM IST
1/7
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
1/7
राजस्थान के मौसम ने इस साल फरवरी के मध्य में ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. जहां कुछ दिनों पहले तक लोग ठिठुर रहे थे, वहीं अब प्रदेश का थर्मामीटर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है. सर्दी के तेवर ढीले पड़ते ही सूरज की तपिश बढ़ने लगी है, लेकिन इसी बीच हिमालय की ओर से आ रहे दो पश्चिमी विक्षोभ मौसम के इस बढ़ते पारे पर ब्रेक लगाने को तैयार हैं.
2/7
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
2/7
मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के कई शहरों में पारा अब 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है. चित्तौड़गढ़ वर्तमान में प्रदेश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है.