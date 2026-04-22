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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 22, 2026, 05:47 AM|Updated: Apr 22, 2026, 05:47 AM

Rajasthan Weather Update:  22 अप्रैल से अगले दिनों में गर्मी का सितम बढ़ने वाला है, तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकता है, उत्तरी भागों में हीट वेव की चेतावनी जारी है. 

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राजस्थान में इन दिनों प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 21 अप्रैल को राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक है. अब 22 अप्रैल से अगले 4-5 दिनों तक मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहने की संभावना है और तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. खासकर उत्तरी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 23 से 25 अप्रैल के बीच कहीं-कहीं हीट वेव (लू) की स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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पश्चिमी राजस्थान, विशेष रूप से जोधपुर संभाग और उसके आसपास के इलाकों में 22-23 अप्रैल को धूलभरी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन हवाओं की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जो न केवल दृश्यता को प्रभावित करेगी बल्कि धूल के कारण सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. किसान भाई भी इस मौसम से सतर्क रहें क्योंकि सूखी हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
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राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अप्रैल के अंतिम सप्ताह में गर्मी बढ़ना सामान्य है, लेकिन इस बार तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण चिंता बढ़ गई है. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और श्रीगंगानगर जैसे प्रमुख शहरों में दिन के समय पारा 40 डिग्री के पार चला गया है. रात का तापमान भी 25-28 डिग्री के आसपास रहने से राहत नहीं मिल रही है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 अप्रैल को जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चुरू जैसे पश्चिमी जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है. यहां अधिकतम तापमान 42-43 डिग्री तक जा सकता है.
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उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्रों में 23 से 25 अप्रैल के दौरान हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है. हीट वेव तब मानी जाती है जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री या उससे अधिक हो जाए. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और ओआरएस या घरेलू पेय पदार्थों का सेवन करें. बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए.
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कृषि विभाग की ओर से भी किसानों को चेतावनी जारी की गई है. सूखी हवाओं और तेज गर्मी से रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों और जीरा पर असर पड़ सकता है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे सिंचाई का समय उचित रखें और फसलों पर हल्की छाया प्रदान करने वाले उपाय अपनाएं. पशुपालकों को भी पशुधन को छाया में रखने और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई है.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में कोई निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय नहीं है, इसलिए अगले पांच दिनों तक बारिश या बादलों की कोई संभावना नहीं दिख रही है. केवल पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधियां ही मुख्य घटना रहेंगी. 26 अप्रैल के बाद स्थिति पर फिर से नजर रखी जाएगी.
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इस भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. स्कूलों में दोपहर की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, बाजारों में सुबह-शाम की भीड़ बढ़ गई है और बिजली की मांग में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है. बिजली विभाग ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की है.
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राजस्थान सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है. स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों का स्टॉक बढ़ाया गया है और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं. जनता से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मौसम की जानकारी लें.
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इस तरह, 22 अप्रैल से शुरू होकर अगले सप्ताह तक राजस्थान में गर्मी और लू का कहर जारी रहने वाला है. लोगों को स्वस्थ रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी. मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और कोई नया अपडेट आने पर तुरंत सूचित किया जाएगा.
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