/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

Published: Apr 22, 2026, 05:47 AM | Updated: Apr 22, 2026, 05:47 AM

Rajasthan Weather Update: 22 अप्रैल से अगले दिनों में गर्मी का सितम बढ़ने वाला है, तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकता है, उत्तरी भागों में हीट वेव की चेतावनी जारी है.