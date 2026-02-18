राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

1/8

राजधानी जयपुर में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई. देर रात मौसम बदलने के साथ बारिश और आंधी का दौर शुरू हुआ. मौसम विभाग ने जयपुर के साथ कई जिलो में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर सहित आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.