राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है. मौसम विभाग ने सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
Jaipur Weather Update
राजधानी जयपुर में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई. देर रात मौसम बदलने के साथ बारिश और आंधी का दौर शुरू हुआ. मौसम विभाग ने जयपुर के साथ कई जिलो में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर सहित आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.
Chomu weather update
चौमूं इलाके में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है. देर रात से इलाके में रुक-रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है, जिससे मौसम सुहावना होने के साथ ही ठंड का अहसास भी बढ़ गया है.