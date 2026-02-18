Zee Rajasthan
राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है. मौसम विभाग ने सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर सहित आसपास के क्षेत्र  में बारिश और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 
 

Published: Feb 18, 2026, 02:16 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 02:16 PM IST
Jaipur Weather Update

Jaipur Weather Update1/8
राजधानी जयपुर में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई. देर रात मौसम बदलने के साथ बारिश और आंधी का दौर शुरू हुआ. मौसम विभाग ने जयपुर के साथ कई जिलो में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर सहित आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.
Chomu weather update

Chomu weather update2/8
चौमूं इलाके में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है. देर रात से इलाके में रुक-रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है, जिससे मौसम सुहावना होने के साथ ही ठंड का अहसास भी बढ़ गया है.