/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों में होने वाली है तूफानी बारिश! मेघगर्जन-वज्रपात का भी अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी पड़ सकते हैं. IMD जयपुर ने झुंझुनूं, सीकर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा और बारां में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 3 घंटे तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) और मध्यम से भारी बारिश संभव है. 22-26 जुलाई के बीच कई संभागों में भारी से अतिभारी वर्षा के आसार है.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आगामी दिनों में मानसून की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने राज्य के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. इसके साथ ही 22 से 26 जुलाई के दौरान प्रदेश के कई संभागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी तथा कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी वर्षा की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल जारी नाउकास्ट चेतावनी अगले 3 घंटे के लिए प्रभावी है. वहीं 22 से 26 जुलाई के बीच मौसम की स्थिति पर भी विशेष नजर रखने की सलाह दी गई है.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार झुंझुनूं, सीकर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा और बारां जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर भी देखने को मिल सकते हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है क्योंकि तेज हवा और बारिश का असर जनजीवन पर पड़ सकता है.
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विभाग ने कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, नागौर, झालावाड़, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
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इन जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि इन इलाकों में सामान्य रूप से किसी बड़े प्रभाव की आशंका नहीं जताई गई है, फिर भी मौसम में अचानक बदलाव संभव है.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 22 से 26 जुलाई के दौरान कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है. इस अवधि में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि कहीं-कहीं भारी वर्षा और एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. ऐसे में निचले इलाकों और जलभराव संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी.
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मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में निचले इलाकों और अंडरपास में कहीं-कहीं जलभराव की स्थिति बन सकती है. तेज हवाओं और मेघगर्जन का असर स्थानीय गतिविधियों पर भी पड़ सकता है. येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में सामान्य तौर पर किसी विशेष प्रभाव की संभावना नहीं बताई गई है, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण स्थानीय स्तर पर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने लोगों को सलाह दी है कि मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें और सुरक्षित स्थान पर रुकें. निचले इलाकों, जलभराव संभावित स्थानों तथा अंडरपास में विशेष सावधानी बरतें. इसके अलावा जलभराव वाले क्षेत्रों में बिजली के खंभों से भी दूरी बनाए रखें.
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राजस्थान में मानसून अब सक्रिय बना हुआ है और आगामी दिनों में कई जिलों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा चेतावनी और पूर्वानुमान को देखते हुए नागरिकों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के अपडेट पर लगातार नजर रखने तथा आवश्यक सावधानियां अपनाने की सलाह दी गई है. इससे संभावित मौसम संबंधी जोखिमों से बचाव किया जा सकता है.