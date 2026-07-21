/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों में होने वाली है तूफानी बारिश! मेघगर्जन-वज्रपात का भी अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी पड़ सकते हैं. IMD जयपुर ने झुंझुनूं, सीकर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा और बारां में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 3 घंटे तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) और मध्यम से भारी बारिश संभव है. 22-26 जुलाई के बीच कई संभागों में भारी से अतिभारी वर्षा के आसार है.

