/राजस्थान में सुबह अचानक बदला मौसम, इन जिलों में हुई झमाझम बारिश

Rajasthan Weather: राजस्थान में आज 2 मई को सुबह-सुबह कई जिलों में बारिश दर्ज की गई. सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ो के बाद आज सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला ओर इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया.