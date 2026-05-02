/राजस्थान में सुबह अचानक बदला मौसम, इन जिलों में हुई झमाझम बारिश

Rajasthan Weather: राजस्थान में आज 2 मई को सुबह-सुबह कई जिलों में बारिश दर्ज की गई. सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ो के बाद आज सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला ओर इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया.
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राजस्थान में आज 2 मई को सुबह-सुबह कई जिलों में बारिश दर्ज की गई. सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ो के बाद आज सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला ओर इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया. बूंदा-बांदी के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत पहुंचाई. वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश ने नगरपालिका प्रशासन के दावों की भी पोल खोली.
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झमाझम हुई बारिश के कारण शहर के नीचले इलाके में बारिश का पानी जमा हो गया. वहीं बारिश के जमा पानी के बचाव के लिए नगरपालिका प्रशासन द्वारा पक्की प्याऊ से मुकुंदगढ़ रोड़ पर लाखों रूपए की लागत से बनाए गए सीसी सड़क पर हमेशा की तरह बारिश का पानी जमा रहा, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ी. वहीं बारिश के जमा पानी के कारण बाजार में नालियों का पानी ओर गंदगी सड़कों पर आ गई.
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चूरू जिले में आज सुबह मौसम में बदलाव देखने को मिला. सुबह से ही बादल छाए हुए थे तथा आकाशीय बिजली गरज रही थी. गर्जन के साथ ही क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब 10 मिनट तक चला. क्षेत्र में हुई बारिश के बाद कई मुख्य मार्गों में वर्षाती पानी एकत्रित हो गया, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
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रतनगढ़ शहर के चूरू सड़क मार्ग, देराजसर रोड, रेलवे पुलिया, सरदारशहर बाईपास, हुडेरा सड़क मार्ग आदि स्थानों पर पानी एकत्रित होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी. वहीं स्कूल जाने वाले विद्यार्थी भी परेशान रहे. बारिश के कारण कुछ किसान चिंतित भी है, हालांकि अधिकांश किसानों ने अपनी पैदावार ले ली, लेकिन क्षेत्र में कुछ किसान ऐसे भी है, जिन्होंने अभी तक फसल नहीं निकाली, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा.
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सीकर जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छा गए और बूंदाबांदी का दो शुरू हो गया, जिससे मौसम सुहावना हो गया. अचानक मौसम परिवर्तन के बाद जिले के सीकर शहर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, पलसाना, रींगस सहित जिले के कई इलाकों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ.
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बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को तेज गर्मी से जरूर कुछ राहत मिली. वहीं आज सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा बना हुआ है और ठंडी हवाओं के साथ मौसम खुशनुमा हो गया है. मौसम में आए इस बदलाव से आमजन ने राहत की सांस ली है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है.
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टोंक जिले में मौसम ने करवट ली है और रिमझिम बारिश का दौर जारी है. आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हल्की-हल्की बारिश हो रही है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है. ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी ने मौसम को सुहाना बना दिया है. सड़कों और गलियों में भीगी फिजा के बीच लोग इस बदले मौसम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं.