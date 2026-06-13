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राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 13, 2026, 12:54 PM|Updated: Jun 13, 2026, 12:55 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर से मौसम विभाग ने आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा और आसपास के इलाकों में अपना असर देखा रहा है, जिससे मौसम बदल रहा है. 
 

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राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में परिसंचरण तंत्र के रूप में सक्रिय है.
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इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाओं के कारण प्रदेश में आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं. आज यानी 13 जून को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.
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इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 4 से 5 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश का दौर जारी रह सकता है.
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पिछले 24 घंटे में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन, आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई. सीकर के दांतारामगढ़ में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई.
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वहीं, मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, भरतपुर, अलवर, डीग, कोटपूतली बहरोड़, धौलपुर और खैरथल-तिजारा जिलों में कहीं-कहीं हल्के से बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अभी भी हीटवेव का असर जारी है, जहां जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. हालांकि, बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन उमस बढ़ सकती है.
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