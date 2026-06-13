/राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Published: Jun 13, 2026, 12:54 PM | Updated: Jun 13, 2026, 12:55 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर से मौसम विभाग ने आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा और आसपास के इलाकों में अपना असर देखा रहा है, जिससे मौसम बदल रहा है.

