/कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! जयपुर-चूरू-सीकर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 4 जून को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में आंधी, बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की स्थिति रही. चूरू, सीकर समेत कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी रहा. 5 जून को भी कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.