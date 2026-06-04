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कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! जयपुर-चूरू-सीकर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 04, 2026, 05:19 PM|Updated: Jun 04, 2026, 05:19 PM

Rajasthan Weather Update: 4 जून को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में आंधी, बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की स्थिति रही. चूरू, सीकर समेत कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी रहा. 5 जून को भी कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 4 जून की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली. कई जिलों में दिनभर की उमस और गर्मी के बाद अचानक बादल छा गए और कई जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली. कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी ने भी लोगों को परेशानी में डाल दिया. पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज साफ नजर आया.
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पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में रात के समय गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया. कोटा के सांगोद क्षेत्र में 28.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. तापमान की बात करें तो जैसलमेर में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि हनुमानगढ़ के संगरिया में न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री रहा. अजमेर में न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
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Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मौसम लगातार अस्थिर बना हुआ है. इसी सिस्टम के कारण कई जिलों में तेज आंधी, बिजली गिरने और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में भी यह असर जारी रह सकता है.
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4 जून के लिए जारी अलर्ट में चूरू, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. इन इलाकों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, धूलभरी आंधी, गरज-चमक, वज्रपात और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
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वहीं जयपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश के साथ मेघगर्जन की संभावना बनी हुई है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते यह बदलाव अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है. कई जगहों पर अचानक मौसम खराब होने की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है.
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5 जून को भी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी-बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. खासकर पूर्वी और उत्तरी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तापमान में थोड़ी गिरावट रहने से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है.
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