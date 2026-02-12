Zee Rajasthan
राजस्थान में फिर मौसम लेगा करवट, इस दिन फिर से छा सकते हैं घने बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 12 फरवरी को मौसम शुष्क और ठंडा रहा. चित्तौड़गढ़ में अधिकतम 31°C, फतेहपुर सीकर में न्यूनतम 5.9°C दर्ज. शाम को ठंड बढ़ी, कुछ जिलों में हल्के बादल और कोहरा, आगामी दिनों में मौसम शुष्क ही रहने की संभावना.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 12, 2026, 05:16 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 05:16 PM IST
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update
राजस्थान में 12 फरवरी 2026 को मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिनभर धूप खिली रही और अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर दर्ज किया गया. चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अन्य हिस्सों में भी दिन का तापमान 28–30 डिग्री के आसपास रहा.
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update
सुबह और देर रात के समय ठंडी हवाओं और शीतलहर का अहसास महसूस किया गया. फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस ठंड के कारण लोगों ने गर्म कपड़े और ओढ़ने की चीज़ों का सहारा लिया. कई जगह हल्की कोहरे की परत भी दिखाई दी, जिससे सुबह के समय यात्रा करते लोगों को परेशानी हुई.