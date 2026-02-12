राजस्थान में फिर मौसम लेगा करवट, इस दिन फिर से छा सकते हैं घने बादल

2/7

सुबह और देर रात के समय ठंडी हवाओं और शीतलहर का अहसास महसूस किया गया. फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस ठंड के कारण लोगों ने गर्म कपड़े और ओढ़ने की चीज़ों का सहारा लिया. कई जगह हल्की कोहरे की परत भी दिखाई दी, जिससे सुबह के समय यात्रा करते लोगों को परेशानी हुई.