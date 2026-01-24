Zee Rajasthan
राजस्थान में बारिश का ब्रेक नहीं! इस तारीख से फिर लौटेगी आंधी-मेघगर्जन वाली बरसात, किसानों की बढ़ेगी चिंता

Rajasthan Weather Update: 24 जनवरी 2026 को राजस्थान में उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई. दोपहर बाद भी ठंड बनी रही, शेखावाटी व उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर चली. 26–27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार हैं.

Published: Jan 24, 2026, 12:24 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 12:24 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 24 जनवरी 2026 को दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह से सर्द बना रहा. उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर साफ नजर आया. दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में ठंडक बनी रही, जिससे लोगों को सर्दी से खास राहत नहीं मिल पाई.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं अधिकतम तापमान भी 3 से 9 डिग्री तक नीचे चला गया. तापमान में इस गिरावट का सीधा असर जनजीवन पर पड़ा और दोपहर के बाद भी सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया.