राजस्थान में बारिश का ब्रेक नहीं! इस तारीख से फिर लौटेगी आंधी-मेघगर्जन वाली बरसात, किसानों की बढ़ेगी चिंता

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं अधिकतम तापमान भी 3 से 9 डिग्री तक नीचे चला गया. तापमान में इस गिरावट का सीधा असर जनजीवन पर पड़ा और दोपहर के बाद भी सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया.