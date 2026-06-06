/राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी! 23 जिलों में फिर बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: 6 जून 2026 को राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी, बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट रहा. ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी हुआ. 7 जून को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी रहेगी, धीरे-धीरे सुधार होगा.
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राजस्थान में 6 जून 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. दिनभर कहीं धूप और कहीं बादलों की आवाजाही के बाद शाम होते-होते कई जिलों में मौसम पूरी तरह बदल गया. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है.
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सबसे पहले बात ऑरेंज अलर्ट की करें तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, दौसा, अलवर, भरतपुर, कोटपुटली-बहरोड़ और खैरतल-तिजारा जिलों में मौसम ज्यादा सख्त रहने की संभावना है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा जताया गया है.
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इन जिलों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस दौरान कमजोर संरचनाएं, कच्चे घर, दीवारें और हल्की बंधी हुई वस्तुओं को नुकसान पहुंच सकता है. पेड़ और बिजली लाइनों पर भी असर पड़ सकता है. लोगों को सलाह दी गई है कि गरज-चमक के समय सुरक्षित जगह पर रहें और खुले में बिल्कुल न रुकें.
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वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा. धौलपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर और श्रीगंगानगर में सतही हवाओं के साथ मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. हालांकि स्थिति ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों जितनी गंभीर नहीं होगी, लेकिन सावधानी जरूरी है.
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मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस समय राज्य के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से यह पूरा मौसमीय बदलाव देखने को मिल रहा है. इसी सिस्टम के कारण कई हिस्सों में बादल, बारिश और आंधी का दौर बना हुआ है.
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शाम के बाद कई जगहों पर आसमान में काले बादल छा गए और कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई. कई इलाकों में बिजली की चमक और तेज हवाओं ने लोगों को कुछ समय के लिए घरों में रहने पर मजबूर कर दिया.
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अब बात 7 जून 2026 के मौसम की करें तो कल भी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा. हालांकि कुछ जगहों पर तेज हवा और बादलों की आवाजाही अभी भी जारी रह सकती है.