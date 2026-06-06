Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी! 23 जिलों में फिर बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी! 23 जिलों में फिर बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 06, 2026, 05:45 PM|Updated: Jun 06, 2026, 05:45 PM

Rajasthan Weather Update: 6 जून 2026 को राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी, बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट रहा. ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी हुआ. 7 जून को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी रहेगी, धीरे-धीरे सुधार होगा.

Rajasthan Weather Update1/7

Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 6 जून 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. दिनभर कहीं धूप और कहीं बादलों की आवाजाही के बाद शाम होते-होते कई जिलों में मौसम पूरी तरह बदल गया. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Weather Update2/7

Rajasthan Weather Update

सबसे पहले बात ऑरेंज अलर्ट की करें तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, दौसा, अलवर, भरतपुर, कोटपुटली-बहरोड़ और खैरतल-तिजारा जिलों में मौसम ज्यादा सख्त रहने की संभावना है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा जताया गया है.
Rajasthan Weather Update3/7

Rajasthan Weather Update

इन जिलों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस दौरान कमजोर संरचनाएं, कच्चे घर, दीवारें और हल्की बंधी हुई वस्तुओं को नुकसान पहुंच सकता है. पेड़ और बिजली लाइनों पर भी असर पड़ सकता है. लोगों को सलाह दी गई है कि गरज-चमक के समय सुरक्षित जगह पर रहें और खुले में बिल्कुल न रुकें.
Rajasthan Weather Update4/7

Rajasthan Weather Update

वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा. धौलपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर और श्रीगंगानगर में सतही हवाओं के साथ मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. हालांकि स्थिति ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों जितनी गंभीर नहीं होगी, लेकिन सावधानी जरूरी है.
Rajasthan Weather Update5/7

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस समय राज्य के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से यह पूरा मौसमीय बदलाव देखने को मिल रहा है. इसी सिस्टम के कारण कई हिस्सों में बादल, बारिश और आंधी का दौर बना हुआ है.
Rajasthan Weather Update6/7

Rajasthan Weather Update

शाम के बाद कई जगहों पर आसमान में काले बादल छा गए और कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई. कई इलाकों में बिजली की चमक और तेज हवाओं ने लोगों को कुछ समय के लिए घरों में रहने पर मजबूर कर दिया.
Rajasthan Weather Update7/7

Rajasthan Weather Update

अब बात 7 जून 2026 के मौसम की करें तो कल भी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा. हालांकि कुछ जगहों पर तेज हवा और बादलों की आवाजाही अभी भी जारी रह सकती है.
TAGS:
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather Update
Rajasthan news

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर ! राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला सख्त आदेश
Rajasthan News
2
Rajasthan News
3
Jhalawar News
4
Pratapgarh news
5
CM Bhajan Lal Sharma