/राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी! 23 जिलों में फिर बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: 6 जून 2026 को राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी, बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट रहा. ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी हुआ. 7 जून को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी रहेगी, धीरे-धीरे सुधार होगा.