राजस्थान में मावठ से बढ़ी ठिठुरन, एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 20 जनवरी 2026 को जयपुर में हल्की बूंदाबांदी और राज्य के कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा. पाली में अधिकतम 30.4° और न्यूनतम 4.6° दर्ज. 22 से 24 जनवरी तक मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की बारिश की संभावना.
Published: Jan 20, 2026, 05:16 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 05:16 PM IST
राजस्थान में मंगलवार, 20 जनवरी 2026 की सुबह से ही मौसम ने ठंड और कोहरे के साथ नया मिजाज दिखाया. राजधानी जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदा-बंदी हुई, जिससे मौसम ठंडा और नम महसूस हुआ. राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी जिलों में कोहरे का प्रभाव अधिक देखने को मिला.
दूदू फागी क्षेत्र में सुबह का मौसम घने कोहरे के साथ शुरू हुआ. सूरज की रोशनी भी कोहरे में ढकी रही, जिससे चारों ओर अंधेरा सा माहौल बना रहा. मौसम विभाग ने बताया कि कोहरा सरसों, चना और गेहूं की फसलों के लिए लाभकारी है, लेकिन धीमी हवा के कारण पाला पड़ने का खतरा बना हुआ है.