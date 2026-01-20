राजस्थान में मावठ से बढ़ी ठिठुरन, एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी

1/7

राजस्थान में मंगलवार, 20 जनवरी 2026 की सुबह से ही मौसम ने ठंड और कोहरे के साथ नया मिजाज दिखाया. राजधानी जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदा-बंदी हुई, जिससे मौसम ठंडा और नम महसूस हुआ. राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी जिलों में कोहरे का प्रभाव अधिक देखने को मिला.