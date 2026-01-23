Zee Rajasthan
राजस्थान में और गहराएंगे घने बादल, इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ गिरेंगे ओले, सतर्क हो जाएं इन 14 जिलों के लोग!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोपहर बाद कई जिलों में बारिश व ओलावृष्टि हुई. तापमान गिरा, ठंड बढ़ी. 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है. शेखावाटी में फसलों को नुकसान, 27-28 जनवरी को नया विक्षोभ आने की संभावना.

Published: Jan 23, 2026, 12:50 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 12:50 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 23 जनवरी 2026 को मौसम ने दोपहर बाद एक बार फिर अपना बदला हुआ रंग दिखाया. आधी रात से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर दिन चढ़ने के साथ और गहराता गया. दोपहर के बाद कई जिलों में बादल और घने हो गए, कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि ने ठंड का असर और बढ़ा दिया. बसंत पंचमी के दिन हुई इस बेमौसम बारिश से प्रदेश में सर्दी दोबारा लौट आई है.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग ने जयपुर सहित 14 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं 11 जिलों में येलो अलर्ट लागू है. दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई. विभाग के अनुसार 24 जनवरी से यह सिस्टम धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है, लेकिन तब तक ठंड और नमी का असर बना रहेगा.