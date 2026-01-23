राजस्थान में और गहराएंगे घने बादल, इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ गिरेंगे ओले, सतर्क हो जाएं इन 14 जिलों के लोग!

1/7

राजस्थान में 23 जनवरी 2026 को मौसम ने दोपहर बाद एक बार फिर अपना बदला हुआ रंग दिखाया. आधी रात से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर दिन चढ़ने के साथ और गहराता गया. दोपहर के बाद कई जिलों में बादल और घने हो गए, कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि ने ठंड का असर और बढ़ा दिया. बसंत पंचमी के दिन हुई इस बेमौसम बारिश से प्रदेश में सर्दी दोबारा लौट आई है.