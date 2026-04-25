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नागौर से जैसलमेर-जोधपुर तक मौसम का कहर, तेज आंधी के साथ जमकर बरसेंगे बादल!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 25, 2026, 09:43 PM|Updated: Apr 25, 2026, 09:43 PM

Rajasthan Weather Update: 25 अप्रैल की रात राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली. नागौर में ऑरेंज अलर्ट के साथ तेज आंधी, बारिश और 50 किमी/घंटा हवा का खतरा है. कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है. मेघगर्जन और बिजली गिरने की आशंका, लोगों को सतर्क रहने की सलाह.

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान में 25 अप्रैल 2026 की रात होते-होते मौसम ने फिर से करवट ले ली है. दिनभर की तेज गर्मी के बाद शाम और रात के समय कई इलाकों में अचानक बादल छा गए और मौसम विभाग ने तात्कालिक चेतावनी (नाउकास्ट) जारी कर दी. भारतीय मौसम विभाग, जयपुर के अनुसार रात 9 बजे के आसपास जारी इस अपडेट में कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है.
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मौसम विभाग के मुताबिक नागौर और आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में तेज मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान कमजोर पेड़, कच्चे मकान और अस्थायी ढांचे को नुकसान पहुंचने का खतरा भी जताया गया है.
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वहीं बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, पाली, सीकर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है. हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जिससे मौसम अचानक बदल सकता है.
Rajasthan Weather Update4/7
शाम के बाद कई इलाकों में मौसम का असर दिखना शुरू हो गया. कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी चली, तो कहीं हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी. दिनभर 40 डिग्री से ऊपर चल रहे तापमान में रात होते-होते गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम थोड़ा सुहावना हो गया.
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मौसम विभाग ने लोगों को खास सतर्क रहने की सलाह दी है. चेतावनी में कहा गया है कि मेघगर्जन और बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों पर न रहें और सुरक्षित जगह पर शरण लें. पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और जरूरी हो तो ही बाहर निकलें. खासकर किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है.
Rajasthan Weather Update6/7
इस बदलते मौसम के बीच प्रदेश में गर्मी का असर अभी खत्म नहीं हुआ है. दिन के समय तेज धूप और लू जैसे हालात बने रह सकते हैं, जबकि शाम और रात में अचानक मौसम बदलने का सिलसिला जारी रह सकता है. इससे लोगों को दो तरह के मौसम का सामना करना पड़ रहा है.
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25 अप्रैल की रात राजस्थान के लिए मौसम के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. एक तरफ तेज गर्मी तो दूसरी तरफ अचानक बारिश, मेघगर्जन और आंधी का खतरा बना हुआ है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और समय-समय पर अपडेट लेते रहने की जरूरत है.
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