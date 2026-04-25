/नागौर से जैसलमेर-जोधपुर तक मौसम का कहर, तेज आंधी के साथ जमकर बरसेंगे बादल!

Rajasthan Weather Update: 25 अप्रैल की रात राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली. नागौर में ऑरेंज अलर्ट के साथ तेज आंधी, बारिश और 50 किमी/घंटा हवा का खतरा है. कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है. मेघगर्जन और बिजली गिरने की आशंका, लोगों को सतर्क रहने की सलाह.