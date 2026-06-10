/11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम मिला-जुला रहा, पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश और पश्चिमी क्षेत्र शुष्क रहा. श्रीगंगानगर में 46.4°C तक तापमान पहुंचा. 11 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश ला सकता है.