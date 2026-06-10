/11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम मिला-जुला रहा, पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश और पश्चिमी क्षेत्र शुष्क रहा. श्रीगंगानगर में 46.4°C तक तापमान पहुंचा. 11 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश ला सकता है.
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राजस्थान में बुधवार शाम तक मौसम का मिजाज ज्यादातर इलाकों में गर्म बना रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश हिस्सा शुष्क रहा. दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में उष्ण लहर (हीटवेव) और गर्म रातें भी दर्ज की गईं.
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मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो रात के समय भी गर्मी का अहसास कराने के लिए काफी है. दूसरी ओर सिरोही में न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा.
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जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश जिलों में अगले एक-दो दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. मौसम विभाग ने सीमावर्ती और रेगिस्तानी इलाकों में कहीं-कहीं हीटवेव चलने की चेतावनी दी है. साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं भी चल सकती हैं. इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है और लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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हालांकि राहत की खबर यह है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है. इसके प्रभाव से 11 जून से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य के कई हिस्सों में फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. इससे तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.
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11 जून से 14 जून के बीच बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में मौसम अचानक करवट ले सकता है. इन क्षेत्रों में तेज मेघगर्जन, बिजली चमकने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई गई है. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए येलो से ऑरेंज अलर्ट स्तर की चेतावनी जैसी स्थिति बताई है, क्योंकि तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं.
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शाम के समय भी प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गर्मी का असर बना हुआ है. कई शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. गर्म हवाओं और उमस के कारण लोगों को रात में भी राहत कम मिल रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 24 घंटे तक गर्मी का असर जारी रह सकता है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में.
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11 जून की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय होने की संभावना है. जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में आंधी, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं जोधपुर और पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में गर्मी का असर कुछ हद तक बना रहेगा. 11 जून से राजस्थान में मौसम का रुख बदलने की शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं.