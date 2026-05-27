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बरसेंगे बादल, गर्मी को होगी छुट्टी... राजस्थान में मौसम का बड़ा पलटवार, 28 मई से आंधी-बारिश का तांडव!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 27, 2026, 05:27 PM|Updated: May 27, 2026, 05:27 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का असर जारी है, श्रीगंगानगर में पारा 47°C तक पहुंचा. अगले 2-3 दिन हीटवेव रहेगी, फिर 28 मई से पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी-बारिश शुरू होगी. 29 से तापमान 2–3 डिग्री गिरने और लू से राहत मिलने के संकेत हैं.

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में गर्मी ने एक बार फिर अपना तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है. 27 मई 2026 की शाम के बाद भी कई जिलों में तपिश और उमस का असर साफ महसूस किया गया. पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी और गरज-चमक दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह शुष्क बना रहा. कई जगहों पर दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म रहीं और लोगों को उष्ण रात्रि का सामना करना पड़ा.
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Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हीटवेव और तीव्र हीटवेव का दौर अभी जारी है. कहीं-कहीं लू जैसी स्थिति भी बनी हुई है. श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 47.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा रहा. वहीं कोटा में न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री दर्ज किया गया और सिरोही में 22.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा.
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Rajasthan Weather Update

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है. अधिकतर इलाकों में तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच बना रह सकता है. ऐसे में हीटवेव और उष्ण रात्रि का असर लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है.
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Rajasthan Weather Update

हालांकि राहत की खबर यह है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर 28 मई से दिखना शुरू होगा. इसके प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है, जो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी.
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मौसम विभाग के अनुसार 29 से 31 मई के बीच इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. इस दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में तेज अंधड़, धूलभरी हवाएं और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.
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आंधी और बारिश के असर से 29 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है. धीरे-धीरे हीटवेव के असर में भी कमी आने लगेगी और लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है.
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27 मई की रात तक राजस्थान गर्मी की चपेट में रहेगा, लेकिन 28 मई के बाद मौसम में बदलाव की शुरुआत होने लगेगी. आने वाले दिनों में आंधी-बारिश के साथ मौसम कुछ राहत जरूर दे सकता है, लेकिन उससे पहले गर्मी और लू से फिलहाल सावधानी जरूरी है.
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