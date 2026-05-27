/बरसेंगे बादल, गर्मी को होगी छुट्टी... राजस्थान में मौसम का बड़ा पलटवार, 28 मई से आंधी-बारिश का तांडव!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का असर जारी है, श्रीगंगानगर में पारा 47°C तक पहुंचा. अगले 2-3 दिन हीटवेव रहेगी, फिर 28 मई से पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी-बारिश शुरू होगी. 29 से तापमान 2–3 डिग्री गिरने और लू से राहत मिलने के संकेत हैं.