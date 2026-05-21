/राजस्थान में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, 48 घंटे के लिए आंधी-बारिश का अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर जारी है. कई जिलों में तापमान 42 से 46.5°C तक पहुंचा, श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा. 22 मई को आंधी और गरज के साथ मौसम बदल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर तेज गर्मी और हीटवेव लौटने की संभावना है.