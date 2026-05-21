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राजस्थान में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, 48 घंटे के लिए आंधी-बारिश का अलर्ट जारी!

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: May 21, 2026, 04:52 PM|Updated: May 21, 2026, 04:52 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर जारी है. कई जिलों में तापमान 42 से 46.5°C तक पहुंचा, श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा. 22 मई को आंधी और गरज के साथ मौसम बदल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर तेज गर्मी और हीटवेव लौटने की संभावना है.

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 21 मई 2026 की शाम तक का मौसम काफी तीखे तेवर दिखाता रहा. दिनभर जहां धूप ने लोगों को परेशान किया, वहीं शाम के बाद भी गर्म हवा का असर कम नहीं हुआ. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल गर्मी अपने चरम पर बनी हुई है और कई जिलों में हालात हीटवेव जैसे ही हैं.
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Rajasthan Weather Update

प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आज अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. खासकर उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा रहा. कई जगहों पर दोपहर के बाद लू जैसी स्थिति बनी रही और गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया.
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सबसे ज्यादा गर्म जिला श्रीगंगानगर रहा, जहां तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे साफ है कि दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर बना हुआ है. कई जगहों पर रातें भी सामान्य से ज्यादा गर्म महसूस हो रही हैं.
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Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में मौसम शुष्क ही रहेगा. पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी जिलों में हीटवेव का असर जारी रहने की संभावना है. कई क्षेत्रों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है, जहां दिन के समय तेज लू चलने का खतरा है.
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गर्मी के इस दौर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने को कहा गया है. हीटस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और हार्ट से जुड़ी दिक्कतों का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए पानी ज्यादा पीने और हल्का भोजन लेने की सलाह दी गई है.
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मौसम के अगले अपडेट के मुताबिक 22 मई को प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में मौसम बदल सकता है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मेघगर्जन के साथ तेज धूलभरी आंधी चलने की संभावना है. कई जगहों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
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23 और 24 मई के आसपास मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा. धूलभरी हवाओं और आंधी के कारण तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है, लेकिन राहत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी. 24 मई के बाद एक बार फिर तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी और हीटवेव का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है.
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