/बारिश के बाद राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न, बढ़ती गर्मी के साथ होने वाली है AC-कूलर की एंट्री!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 15 अप्रैल को मौसम शुष्क रहा और तापमान सामान्य से 2-3°C अधिक दर्ज हुआ. बाड़मेर में पारा 41.6°C पहुंचा. अगले 3-4 दिनों में तापमान और 3-4°C बढ़ने की संभावना है, जिससे गर्मी और तेज होगी.