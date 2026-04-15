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बारिश के बाद राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न, बढ़ती गर्मी के साथ होने वाली है AC-कूलर की एंट्री!

Written By : SAGAR CHAUDHARY | Updated: Apr 15, 2026, 05:16 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 15 अप्रैल को मौसम शुष्क रहा और तापमान सामान्य से 2-3°C अधिक दर्ज हुआ. बाड़मेर में पारा 41.6°C पहुंचा. अगले 3-4 दिनों में तापमान और 3-4°C बढ़ने की संभावना है, जिससे गर्मी और तेज होगी.

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राजस्थान में 15 अप्रैल 2026 की शाम तक मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. पूरे दिन तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिला. शाम के समय भी गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिली, जिससे लोगों को उमस और तपिश का सामना करना पड़ रहा है.
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मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई है. मौसम साफ रहने के कारण दिनभर सूरज की तेज किरणों ने तापमान को लगातार ऊपर बनाए रखा. यही वजह है कि गर्मी का असर अब साफ तौर पर महसूस होने लगा है.
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तापमान की बात करें तो राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है. सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सीकर में न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रात के समय थोड़ी राहत जरूर देता है.
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शाम ढलने के बाद भी कई शहरों में गर्म हवाओं का असर बना हुआ है. लोगों को रात में भी पूरी तरह ठंडक नहीं मिल रही है. खासकर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है.
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आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. पूरे राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क ही बना रहेगा और आसमान साफ रहने की उम्मीद है.
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अगले तीन से चार दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. अनुमान है कि अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है, जिससे गर्मी और ज्यादा तेज हो जाएगी. इससे लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है.
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ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि दिन के समय धूप में बाहर निकलने से बचें और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें. आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के संकेत हैं, इसलिए अभी से सतर्क रहना जरूरी है.
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