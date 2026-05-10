/राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 10 मई 2026 की शाम के बाद मौसम गर्म और शुष्क रहा. बाड़मेर में 45.7°C तापमान दर्ज हुआ. 11-12 मई को कई जिलों में आंधी, हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना है, साथ ही येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जगह हीट वेव जारी रहेगी.
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राजस्थान में 10 मई 2026 की शाम के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ नजर आया. दिनभर जहां कई जिलों में तेज गर्मी और सूखी हवाओं ने लोगों को परेशान किया, वहीं शाम के बाद मौसम विभाग ने कई हिस्सों में बदलते हालात को लेकर अलर्ट जारी किया है.
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पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में ज्यादातर इलाकों में मौसम पूरी तरह शुष्क ही रहा. कुछ जगहों पर गर्म हवाओं यानी हीट वेव और गर्म रात का असर भी देखने को मिला. सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
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मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 11 और 12 मई को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर व भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि बाकी ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा.
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शाम के बाद जारी अपडेट में बताया गया है कि कई जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी का भी असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने इन परिस्थितियों को देखते हुए कुछ जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, ताकि लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें.
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इसके साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. अनुमान के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है. इससे गर्मी का असर और ज्यादा महसूस होगा, खासकर दोपहर के समय.
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जोधपुर संभाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर रहने की संभावना जताई गई है. यहां अगले 3 से 4 दिनों तक तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. इसके साथ ही हीट वेव का असर भी जारी रहने की संभावना है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
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राजस्थान में फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है. हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना जरूर है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और शुष्क ही रहने वाला है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि तेज गर्मी और धूल भरी हवाओं के दौरान सावधानी बरतें और जरूरी न हो तो दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें.