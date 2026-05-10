/राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 10 मई 2026 की शाम के बाद मौसम गर्म और शुष्क रहा. बाड़मेर में 45.7°C तापमान दर्ज हुआ. 11-12 मई को कई जिलों में आंधी, हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना है, साथ ही येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जगह हीट वेव जारी रहेगी.