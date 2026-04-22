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भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, राजस्थान में इस दिन बरसेगी राहत की बारिश!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 22, 2026, 05:39 PM|Updated: Apr 22, 2026, 05:39 PM

Rajasthan Weather Update: 22 अप्रैल 2026 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. चित्तौड़गढ़ में 42.4°C और भीलवाड़ा में 16°C दर्ज हुआ. अगले 4-5 दिन गर्मी और शुष्कता बनी रहेगी, जोधपुर में धूल भरी हवाएं चलेंगी. 26 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश संभव है.

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राजस्थान में 22 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम का हाल पूरी तरह गर्म और शुष्क बना हुआ है. दिनभर की तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान किया. शाम होते-होते भी गर्मी का असर कम नहीं हुआ और कई इलाकों में उमस जैसी स्थिति बनी रही.
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पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क ही रहा. कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई, जिससे गर्मी का असर और ज्यादा महसूस हुआ. दिन के समय सूरज की तपिश ने हालात और मुश्किल कर दिए.
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सबसे ज्यादा तापमान चित्तौड़गढ़ में दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. दिन और रात के तापमान में यह अंतर साफ तौर पर मौसम के बदलते मिजाज को दिखाता है.
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मौसम विभाग के अनुसार आने वाले चार से पांच दिनों तक राजस्थान में मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है. यानी लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम ही हैं. दिन के समय तापमान और बढ़ सकता है, जिससे लू जैसे हालात भी बन सकते हैं.
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वहीं 22 और 23 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन हवाओं की रफ्तार करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. इससे दिन के समय गर्मी और धूल दोनों का असर लोगों को परेशान कर सकता है.
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मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अप्रैल महीने में कहीं-कहीं उष्ण लहर यानी हीटवेव चलने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में दोपहर के समय घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी से बचाने की जरूरत है.
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हालांकि एक राहत की खबर भी है. 26 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की और छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है. अगर बारिश होती है तो कुछ जगहों पर तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है.
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