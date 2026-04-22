/भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, राजस्थान में इस दिन बरसेगी राहत की बारिश!

Rajasthan Weather Update: 22 अप्रैल 2026 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. चित्तौड़गढ़ में 42.4°C और भीलवाड़ा में 16°C दर्ज हुआ. अगले 4-5 दिन गर्मी और शुष्कता बनी रहेगी, जोधपुर में धूल भरी हवाएं चलेंगी. 26 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश संभव है.