राजस्थान में आज शाम फिर से बरस सकते हैं बादल! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

1/7

फाल्गुन मास की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में दोपहर के बाद मौसम साफ रहा और तेज धूप ने ठंड के असर को काफी हद तक कम कर दिया. दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को अब सर्दी के विदा होने के संकेत मिलने लगे हैं.