Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में आज शाम फिर से बरस सकते हैं बादल! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 फरवरी को दोपहर बाद मौसम साफ रहा. धूप तेज होने से दिन का तापमान बढ़ा और ठंड का असर कम हुआ. कुछ इलाकों में सुबह कोहरा व रात को सर्दी रही. 8 फरवरी के आसपास हल्की बारिश की संभावना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 07, 2026, 12:19 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 12:19 PM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
फाल्गुन मास की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में दोपहर के बाद मौसम साफ रहा और तेज धूप ने ठंड के असर को काफी हद तक कम कर दिया. दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को अब सर्दी के विदा होने के संकेत मिलने लगे हैं.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहा. दोपहर बाद तेज धूप खिली रही, जिससे सड़कों और बाजारों में रौनक देखने को मिली. हालांकि सुबह और शाम के समय अभी भी हल्की ठंड का अहसास बना हुआ है. शेखावाटी अंचल में कहीं-कहीं हल्का कोहरा दर्ज किया गया, लेकिन दोपहर होते-होते दृश्यता सामान्य हो गई.