/आसमान से बरसेगी आग, झुलसेगा राजस्थान! भीषण गर्मी और हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर जारी है. कई जिलों में तापमान 46°C तक पहुंच गया है. रातें भी गर्म हो रही हैं. मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है.