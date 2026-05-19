/आसमान से बरसेगी आग, झुलसेगा राजस्थान! भीषण गर्मी और हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर जारी है. कई जिलों में तापमान 46°C तक पहुंच गया है. रातें भी गर्म हो रही हैं. मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है.
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राजस्थान में गर्मी इस समय अपने पूरे तेवर पर है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. शाम होने के बाद भी राहत का कोई नाम नहीं है. दिनभर झुलसाने वाली धूप के बाद रात में भी गर्म हवाएं और उमस लोगों को परेशान कर रही हैं. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है.
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बीते दिन प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण हीटवेव और गर्म रात दर्ज की गई. सबसे ज्यादा तापमान झुंझुनूं के पिलानी और चित्तौड़गढ़ में रहा, जहां पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह स्थिति साफ दिखाती है कि गर्मी ने इस बार रिकॉर्ड स्तर का असर दिखाया है.
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वहीं श्रीगंगानगर में तापमान 46.1 डिग्री, बीकानेर में 46 डिग्री, टोंक में 45.6 डिग्री और फतेहपुर में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कोटा में भी गर्मी का असर तेज रहा, जहां तापमान 45.3 डिग्री तक पहुंच गया. बाड़मेर और चूरू में भी 45 डिग्री से ज्यादा गर्मी ने लोगों को परेशान किया.
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राजधानी जयपुर भी इस भीषण गर्मी से अछूती नहीं रही. यहां अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अजमेर और उदयपुर में भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं रहे, जहां तापमान 43 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ. शाम के समय भी गर्म हवा के थपेड़े लोगों को राहत नहीं दे पाए.
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रात के समय भी हालात काफी खराब बने हुए हैं. कोटा में न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है. रात में भी गर्म हवाएं चलने और उमस बढ़ने से लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं.
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मौसम विभाग ने साफ किया है कि पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का असर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा. तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही आज यानी 19 मई के लिए भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है.
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पश्चिमी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़ और हाड़ौती क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और धूप से खुद को सुरक्षित रखें.