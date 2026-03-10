Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम! तेज आंधी के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी तेज, अधिकांश जिलों में तापमान 36–40°C, बाड़मेर में 40.4°C. 10–11 मार्च को दक्षिण-पश्चिमी जिलों में हीटवेव की संभावना. 12 मार्च से हल्की राहत, 14–15 मार्च को आंधी-बारिश का असर.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByPreeti tanwar
Published:Mar 10, 2026, 09:19 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 09:19 PM IST
1/6

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/6
राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट के अनुसार राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जो सामान्य से 4 से 10 डिग्री तक अधिक है. पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश का सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे साफ है कि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है.
2/6

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/6
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा. आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. इसी दौरान 10 और 11 मार्च को राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं हीटवेव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है. खासकर दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है.