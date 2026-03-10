राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम! तेज आंधी के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी

1/6

राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट के अनुसार राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जो सामान्य से 4 से 10 डिग्री तक अधिक है. पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश का सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे साफ है कि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है.