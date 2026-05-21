/भीषण गर्मी के बाद अब बदलेगा मौसम! राजस्थान में आंधी-बारिश की एंट्री, जानें अगले सप्ताह का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले एक हफ्ते तक भीषण गर्मी और हीटवेव का असर रहेगा. कई जिलों में तापमान 47°C तक पहुंच सकता है. 22-23 मई को कुछ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं मानसून 2026 के 20 जून तक राजस्थान पहुंचने की संभावना जताई गई है.
1/7
Rajasthan Weather Update
राजस्थान में आने वाला एक हफ्ता लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तेज गर्मी और हीटवेव का असर बना रहेगा. दिन में धूप इतनी तेज रहेगी कि दोपहर के समय बाहर निकलना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. कई शहरों में तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.
2/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग का कहना है कि 22 और 23 मई को एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है. इसके चलते उत्तर-पश्चिम और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में दोपहर बाद धूलभरी आंधी चल सकती है. कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी और मेघगर्जन की भी संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
3/7
Rajasthan Weather Update
हालांकि इन हल्की गतिविधियों के बाद भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा ही रहने वाला है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले एक सप्ताह तक बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है. खासकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं.
4/7
Rajasthan Weather Update
रात के तापमान में भी ज्यादा राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं हैं. न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 4 डिग्री ज्यादा रह सकता है. यानी दिन के साथ रात में भी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिन गर्मी का असर लगातार बना रहेगा, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.
5/7
Rajasthan Weather Update
जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है. दोपहर के समय सड़कें सूनी रहने की संभावना है, क्योंकि तेज धूप और लू लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर सकती है. डॉक्टर भी बार-बार पानी पीने और जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं.
6/7
Rajasthan Weather Update
अगर मानसून 2026 की बात करें तो इस बार अच्छी खबर मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार मानसून केरल में सामान्य तारीख से करीब 5 दिन पहले पहुंच सकता है. ऐसे में राजस्थान में भी मानसून की एंट्री करीब 20 जून के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है. अगर ऐसा होता है तो लोगों को भीषण गर्मी से जल्दी राहत मिल सकती है.
7/7
Rajasthan Weather Update
पिछले कुछ सालों में राजस्थान में मानसून ने कई बार रिकॉर्ड तोड़े हैं. कहीं भारी बारिश हुई तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने. इस बार भी मौसम विशेषज्ञ लगातार मानसून की चाल पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल अगले एक हफ्ते तक लोगों को तेज गर्मी और हीटवेव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जून के दूसरे पखवाड़े में मौसम बदलने की उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है.