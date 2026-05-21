/भीषण गर्मी के बाद अब बदलेगा मौसम! राजस्थान में आंधी-बारिश की एंट्री, जानें अगले सप्ताह का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले एक हफ्ते तक भीषण गर्मी और हीटवेव का असर रहेगा. कई जिलों में तापमान 47°C तक पहुंच सकता है. 22-23 मई को कुछ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं मानसून 2026 के 20 जून तक राजस्थान पहुंचने की संभावना जताई गई है.