राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 14-15 मार्च को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

राज्य में 12 मार्च से तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है. 14-15 मार्च को आंधी-बारिश की संभावना. वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री (सामान्य से 4 से 10 डिग्री ऊपर) दर्ज किए जा रहे हैं.