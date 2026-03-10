राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 14-15 मार्च को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में तेज गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है आने वाले दिनों में मौसम बदलने वाला है क्योंकि 14-15 मार्च को आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published:Mar 10, 2026, 12:56 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 12:56 PM IST
1/6
Rajasthan Weather Update
1/6
राज्य में 12 मार्च से तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है. 14-15 मार्च को आंधी-बारिश की संभावना. वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री (सामान्य से 4 से 10 डिग्री ऊपर) दर्ज किए जा रहे हैं.
2/6
Rajasthan Weather Update
2/6
पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.4 डिग्री से. दर्ज किया गया है. राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है.