/राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

Published: May 14, 2026, 05:35 PM | Updated: May 14, 2026, 05:39 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का हाल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में विभाग ने कई जिलों में हीटवेव, ऊष्णरात्रि और आंधी-मेघगर्जन का डबल अलर्ट जारी किया है. जानें आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा.