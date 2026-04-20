/राजस्थान में लगातार बढ़ रहा तापमान, AC-कूलर भी पड़ रहे कम, लू का अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 20 अप्रैल को मौसम शुष्क रहा और गर्मी ने तेवर दिखाए. कोटा में तापमान 42.1°C पहुंचा, जबकि कई इलाकों में लू और गर्म रातें दर्ज हुईं. अगले 4-5 दिन भी तेज गर्मी और लू चलने की संभावना है, राहत के आसार नहीं हैं.