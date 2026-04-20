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राजस्थान में लगातार बढ़ रहा तापमान, AC-कूलर भी पड़ रहे कम, लू का अलर्ट जारी!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 20, 2026, 05:22 PM|Updated: Apr 20, 2026, 05:22 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 20 अप्रैल को मौसम शुष्क रहा और गर्मी ने तेवर दिखाए. कोटा में तापमान 42.1°C पहुंचा, जबकि कई इलाकों में लू और गर्म रातें दर्ज हुईं. अगले 4-5 दिन भी तेज गर्मी और लू चलने की संभावना है, राहत के आसार नहीं हैं.

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान में गर्मी ने अब पूरी तरह से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. 20 अप्रैल 2026 की शाम तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल रखा, वहीं शाम के बाद भी गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिल पाई है.
Rajasthan Weather Update2/7
पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूरे राज्य में बारिश का नामोनिशान नहीं रहा. आसमान साफ रहा और धूप तेज रही. खासकर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में उष्ण लहर यानी लू का असर साफ देखने को मिला. इसके साथ ही कई जगहों पर गर्म रातें भी दर्ज की गईं, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी.
Rajasthan Weather Update3/7
तापमान की बात करें तो आज कोटा में सबसे ज्यादा 42.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान पाली में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. बाकी शहरों में भी दिन का पारा 40 डिग्री के आसपास बना रहा, जिससे दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया.
Rajasthan Weather Update4/7
शाम के समय सूरज ढलने के बाद भी गर्मी का असर कम नहीं हुआ है. गर्म हवाएं चलती रहीं और कई जगहों पर उमस जैसा माहौल महसूस किया गया. रात में भी तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है, जिससे लोगों को पंखे और कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है.
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मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों तक राज्य में मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा. बारिश की कोई खास संभावना नजर नहीं आ रही है. इस दौरान कई इलाकों में लू चलने की आशंका जताई गई है, जिससे तापमान और बढ़ सकता है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन का तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. खासकर दोपहर के समय लू का असर ज्यादा रहेगा. ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे जरूरी काम ही बाहर निकलकर करें और धूप से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं.
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बता दें कि 20 अप्रैल की शाम के बाद राजस्थान में गर्मी ने अपना असर पूरी तरह जमा लिया है. फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं हैं और अगले कुछ दिनों तक लोगों को इसी तपिश का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में सतर्क रहना और सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
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