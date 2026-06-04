/बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, बारिश के साथ आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

Published: Jun 04, 2026, 07:30 AM | Updated: Jun 04, 2026, 07:30 AM

Rajasthan Weather Update, 4th june: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने June 4, 2026 को जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी में राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाओं और मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई है.