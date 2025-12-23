राजस्थान के 15 जिलों में कोहरा और शीतलहर का डबल अटैक, भीषण धुंध के साथ कड़ाके की सर्दी का कहर, येलो अलर्ट जारी

Published: Dec 23, 2025, 05:47 AM IST | Updated: Dec 23, 2025, 05:47 AM IST
Rajasthan Weather Update
अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली, सवाई माधोपुर, सिरोही, चूरू और हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है. इससे दृश्यता बेहद कम हो रही है, जिससे सड़क यातायात और रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.
मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है. 23 दिसंबर से शीतलहर का असर और बढ़ेगा, जिससे दिन के तापमान में भी कमी आएगी.