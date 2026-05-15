/जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली में गरज-चमक के साथ होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Published: May 15, 2026, 07:20 PM | Updated: May 15, 2026, 07:20 PM

Rajasthan Weathert Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने शुक्रवार 15 मई 2026 को राजस्थान के पूर्वी और मध्य भागों में मौसम बदलने का संकेत देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.