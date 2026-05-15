/जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली में गरज-चमक के साथ होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weathert Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने शुक्रवार 15 मई 2026 को राजस्थान के पूर्वी और मध्य भागों में मौसम बदलने का संकेत देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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विभाग के मुताबिक इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इस दौरान बिजली चमकने और तेज़ आंधी के साथ छींटे पड़ने की भी आशंका जताई गई है. हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस मौसम प्रणाली से सामान्यतः किसी विशेष प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है, फिर भी आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मई के महीने में राजस्थान में प्री-मॉनसून गतिविधियां बढ़ रही हैं. गर्मी के प्रचंड प्रकोप के बीच अचानक आते ऐसे मौसम परिवर्तन लोगों को कुछ राहत देते हैं, लेकिन गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाती हैं. खासकर खेतों में काम कर रहे किसानों, दोपहिया वाहन चालकों और खुले में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है.
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भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आमजन से अपील की है कि मेघगर्जन और बिजली चमकने के दौरान किसी भी हालत में पेड़ों के नीचे, खुली जगहों पर या धातु की वस्तुओं के पास शरण न लें. सुरक्षित घरों या पक्की इमारतों के अंदर रहना चाहिए. यदि आप वाहन में हैं तो उसे सुरक्षित स्थान पर पार्क करके अंदर ही रहें. मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय भी सावधानी बरतें क्योंकि बिजली गिरने का खतरा रहता है.
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इसके अलावा, खराब मौसम के दौरान बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष नजर रखने की सलाह दी गई है. किसान भाई अपने खेतों में लगे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और खुले में रखे कृषि उपकरणों को सुरक्षित जगह पर रख लें.
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राजस्थान के अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन जयपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में आज शाम तक ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और आगे के अपडेट समय-समय पर जारी किए जाएंगे.
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लोगों से अनुरोध है कि आधिकारिक मौसम ऐप, IMD की वेबसाइट या स्थानीय समाचार माध्यमों के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें. अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और परिवार के सभी सदस्यों को इस अलर्ट की जानकारी दें.