/70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 13 जून को मौसम ने करवट ली. पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश दर्ज हुई. सीकर में ओलावृष्टि भी हुई. 14 जून को भी प्रदेश के कई हिस्सों में 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.