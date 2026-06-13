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70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 13, 2026, 05:29 PM|Updated: Jun 13, 2026, 05:29 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 13 जून को मौसम ने करवट ली. पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश दर्ज हुई. सीकर में ओलावृष्टि भी हुई. 14 जून को भी प्रदेश के कई हिस्सों में 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शनिवार शाम तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आया. प्रदेश के कई हिस्सों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही और कई स्थानों पर गरज-चमक, तेज आंधी तथा बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से लगातार नमी मिलने के कारण प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ रुख बना हुआ है. शाम के बाद भी कई जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, तेज मेघगर्जन और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और खुले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
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वहीं बीकानेर, नागौर, चूरू और अजमेर जिलों में कुछ स्थानों पर येलो अलर्ट के तहत हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन जिलों में शाम और रात के समय मौसम अचानक बदल सकता है. हालांकि फिलहाल किसी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जन, वज्रपात, तेज आंधी और बारिश का दौर देखने को मिला. पूर्वी राजस्थान के सीकर जिले में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई. सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर जिले के दातारामगढ़ क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली.
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तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज किया गया. वहीं चित्तौड़गढ़ और फलौदी में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस सीकर में रिकॉर्ड किया गया, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर परिसंचरण तंत्र के रूप में सक्रिय है. इसके साथ ही समुद्री क्षेत्रों से आ रही नमी प्रदेश के वातावरण में लगातार बढ़ रही है. यही कारण है कि राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां तेज बनी हुई हैं.
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14 जून को भी प्रदेश में मौसम का यही मिजाज बने रहने की संभावना है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. इसके साथ गरज-चमक और बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी चार से पांच दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, जिससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.
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