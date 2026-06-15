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राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 15, 2026, 04:51 PM|Updated: Jun 15, 2026, 04:51 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम सक्रिय है. 15 जून की शाम कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश हुई. भरतपुर, अलवर समेत कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है. 16 जून को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है.

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में सोमवार 15 जून 2026 की शाम होते-होते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आया. पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रही और कई जगहों पर बारिश, गरज-चमक तथा तेज हवाओं का दौर देखने को मिला. मौसम विभाग के अनुसार रात के समय भी कई इलाकों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. खासकर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग ने कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग और भरतपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ धूलभरी आंधी, तेज मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. विभाग का कहना है कि कुछ स्थानों पर मौसम अचानक खराब हो सकता है, इसलिए लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए.
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वहीं झुंझुनूं, धौलपुर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर और चूरू जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शाम के बाद कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जन, आंधी और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई. राहत की बात यह रही कि प्रदेश में कहीं भी हीटवेव दर्ज नहीं की गई. सबसे ज्यादा 51 मिलीमीटर बारिश झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई.
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तापमान की बात करें तो सोमवार को प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस फलौदी में दर्ज किया गया. वहीं सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस जालौर में रहा. सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर (सीकर) में रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा.
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मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में तेज मेघगर्जन, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है. कुछ क्षेत्रों में वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं. फिलहाल किसी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
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16 जून को भी राजस्थान में मौसम का यही बदला हुआ मिजाज बने रहने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में आंधी, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार से पांच दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और आंधी का दौर बना रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी.
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