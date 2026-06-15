/राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम सक्रिय है. 15 जून की शाम कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश हुई. भरतपुर, अलवर समेत कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है. 16 जून को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है.