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Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 11, 2026, 01:04 PM|Updated: Jun 11, 2026, 01:04 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में 13 जून तक बारिश, तेज आंधी और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. खासकर 11 और 12 जून को मौसम अधिक प्रभावी रहने का अनुमान है.
 

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में 13 जून तक बारिश, तेज आंधी और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. खासकर 11 और 12 जून को मौसम अधिक प्रभावी रहने का अनुमान है.
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मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 11 और 12 जून को तेज गर्जना के साथ आंधी चल सकती है. इस दौरान हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना जताई गई है. कई स्थानों पर धूलभरी आंधी भी चल सकती है.
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राज्य के विभिन्न जिलों में 11 से 16 जून के बीच रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की घटनाएं हो सकती हैं. 14 से 16 जून के दौरान भी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
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पूर्वी राजस्थान में 11 और 12 जून तथा पश्चिमी राजस्थान में 11 से 13 जून के दौरान धूलभरी आंधी चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने किसानों, वाहन चालकों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.
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11 जून से 14 जून के दौरान राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में तेज मेघगर्जन, बिजली चमकने तथा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस अवधि में आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी, जिसके चलते इन क्षेत्रों में येलो से ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति रहने की संभावना है.
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, में अधिकतम तापमान में 11 से 13 जून के बीच 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. इससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.
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मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी है. तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने का आग्रह किया गया है. राजस्थान में अगले कुछ दिन आंधी, बारिश और तेज हवाओं के नाम रह सकते हैं, जिससे गर्मी से राहत तो मिलेगी लेकिन मौसम संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं. Source: https://x.com/Indiametdept/status/2064635552570462221
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