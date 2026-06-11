/Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में 13 जून तक बारिश, तेज आंधी और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. खासकर 11 और 12 जून को मौसम अधिक प्रभावी रहने का अनुमान है.

