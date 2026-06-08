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राजस्थान में बदल गया मौसम का मिजाज, इन इलाकों में भीषण गर्मी के साथ तेज लू का अलर्ट

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 08, 2026, 12:59 PM|Updated: Jun 08, 2026, 12:59 PM

राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद अब फिर से तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 8 जून को भी कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पारा 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी बढ़ेगी. 
 

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मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के असर से पूर्वी इलाकों में आंधी और हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान भरतपुर संभाग में 8 से 10 जून को मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
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वहीं, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों बीकानेर और हनुमानगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा. साथ ही यहां का तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा और साथ ही भीषण हीटवेव चलेगी.
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अगर बीते दिनों की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनूं, चूरू और सीकर जिलों में देर शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई. तेज हवाओं की वजह से कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली कट गई.
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इसके अलावा जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और करौली जिलों में भी बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई. मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलाव से प्रदेश में गर्मी का असर कुछ दिनों तक कम रहा.
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वहीं, आने वाले सप्ताह में प्री-मानसून गतिविधियों में और तेजी आ सकती है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दायरा बढ़ सकता है. जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और धौलपुर जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती है.
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वहीं इसके अलावा कुछ इलाकों में वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा है.
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जयपुर में बीते दिन रविवार शाम से मौसम सुहावना रहा. अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, शहर में आंशिक बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.
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