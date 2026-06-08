/राजस्थान में बदल गया मौसम का मिजाज, इन इलाकों में भीषण गर्मी के साथ तेज लू का अलर्ट

राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद अब फिर से तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 8 जून को भी कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पारा 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी बढ़ेगी.

