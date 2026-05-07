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राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम का मिजाज, 9 मई से इन इलाकों में लू और धूलभरी हवाओं का अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 07, 2026, 12:59 PM|Updated: May 07, 2026, 01:02 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में  फिलहाल आंधी-तूफान के साथ बारिश का दौरा देखा जा रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है. वहीं, आज यानी 7 मई को भी कई जिलों में बादल गरजने, तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 
 

Rajasthan Weather Update1/7
मौसम विभाग के मुताबिक, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है.
Rajasthan Weather Update2/7
राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई और कुछ जगहों पर गर्म रात रही. प्रदेश का उच्चतम अधिकतम तापमान फलोदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम न्यूनतम तापमान सरोही में 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
Rajasthan Weather Update3/7
राज्य के अधिकांश हिस्सों में हवा में औसत आर्द्रता 15 से 62 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक की संभावना कम होने की उम्मीद है.
Rajasthan Weather Update4/7
हालांकि, उत्तरपूर्वी हिस्सों में अगले 1-2 दिनों तक मध्यम गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना है. अगले 3-4 दिनों में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री की वृद्धि होने की उम्मीद है.
Rajasthan Weather Update5/7
9 मई को जोधपुर मंडल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं, 9 मई से पश्चिमी भागों में लू का एक नया दौर शुरू होने सकता है.
Rajasthan Weather Update6/7
मौसम विभाग का कहना है कि 7 मई से अगले 3-4 दिनों तक जोधपुर मंडल और आसपास के क्षेत्रों में 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं.
Rajasthan Weather Update7/7
9 मई से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में तेज गर्मी और लू का असर बढ़ने के आसार हैं. मौसम विभाग ने जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में तेज धूलभरी हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया है.
Tags:
Rajasthan Weather

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