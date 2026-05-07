/राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम का मिजाज, 9 मई से इन इलाकों में लू और धूलभरी हवाओं का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिलहाल आंधी-तूफान के साथ बारिश का दौरा देखा जा रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है. वहीं, आज यानी 7 मई को भी कई जिलों में बादल गरजने, तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

