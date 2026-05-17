Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद अब मौसम बदलने लगा है. ऐसे में अब प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की दौर देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान बढ़ेगा. जानें मौसम की ताजा अपडेट.