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राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 17, 2026, 01:05 PM|Updated: May 17, 2026, 01:05 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद अब मौसम बदलने लगा है. ऐसे में अब प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की दौर देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान बढ़ेगा. जानें मौसम की ताजा अपडेट. 

Rajasthan Weather Update1/6
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने होने की संभावना है.
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मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में दोबारा अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री से दर्ज होने और कहीं-कहीं हीटवेव चलने की संभावना है.
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पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 42-45 डिग्री दर्ज होने और कहीं-कहीं हीटवेव चलने की संभावना है. राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में 18 से 22 मई के दौरान तेज सतही हवाएं 20-30 kmph चलने की संभावना है.
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मौसम विभाग के मुताबिक, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. कुछ इलाकों में हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया है. बाड़मेर देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहा है.
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पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है जबकि पश्चिमी राजस्थान में आगामी कुछ दिनों तक गर्म रातें बनी रह सकती है. मौसम विभाग ने कहा है कि लोग दोपहर में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीने और तेज धूप में सावधानी बरतें.
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मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी महसूस हो सकती है.
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