/राजस्थान की धरती उगलेगी आग! जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर समेत इन जिलों में भयंकर लू की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान आंधी-बारिश के दौर के बाद अब भीषण गर्मी और तेज हीटवेव चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. कई जिलों का पारा 43.2 डिग्री के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है.

