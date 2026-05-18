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राजस्थान की धरती उगलेगी आग! जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर समेत इन जिलों में भयंकर लू की चेतावनी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 18, 2026, 12:55 PM|Updated: May 18, 2026, 12:55 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान आंधी-बारिश के दौर के बाद अब भीषण गर्मी और तेज हीटवेव चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. कई जिलों का पारा 43.2 डिग्री के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है. 
 

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मौसम विभाग के अनुसार, 18 मई को जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा के साथ करीब 19 जिलों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान के दोनों हिस्सों पूर्वी और पश्चिमी में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है.
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राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में 18 से 22 मई के दौरान तेज सतही हवाएं 20-30 kmph चलने के आसार हैं. 18 मई को राज्य के कई जिलों के लिए हीटवेव को लेकर यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
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पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और दौसा जिलों में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है.
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इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के फलौदी, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और जैसलमेर जिलों में भी लू के थपेड़े पड़ेंगे.
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मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के अधिकांश इलाकों में आने वाले एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है.
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वहीं, आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में दोबारा अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री से दर्ज होने और हीटवेव चलने की संभावना है.
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पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 42-45 डिग्री दर्ज होने और कहीं-कहीं हीटवेव चल सकती है.
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