राजस्थान में 15 से 22 अगस्त भारी बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने 15 से 22 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Aug 15, 2025, 17:14 IST | Updated: Aug 15, 2025, 17:14 IST
मौसम विभाग के अनुसार, इन दिनों प्रदेश के दो जिलों मानसून की ट्रप लाइन गुजर रही है, जिसके असर से 15 और 16 अगस्त को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है.
इन दिनों मौसमी ट्रफ लाइन बिलासपुर, दमोह, बीकानेर, कोटा से होकर जा रही है. साथ ही हवाओं के कारण दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम-मध्य के आसपास के इलाकों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है.