राजस्थान में 15 से 22 अगस्त भारी बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

इन दिनों मौसमी ट्रफ लाइन बिलासपुर, दमोह, बीकानेर, कोटा से होकर जा रही है. साथ ही हवाओं के कारण दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम-मध्य के आसपास के इलाकों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है.