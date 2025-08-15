Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में 15 से 22 अगस्त भारी बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने 15 से 22 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 15, 2025, 17:14 IST | Updated: Aug 15, 2025, 17:14 IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
मौसम विभाग के अनुसार, इन दिनों प्रदेश के दो जिलों मानसून की ट्रप लाइन गुजर रही है, जिसके असर से 15 और 16 अगस्त को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
इन दिनों मौसमी ट्रफ लाइन बिलासपुर, दमोह, बीकानेर, कोटा से होकर जा रही है. साथ ही हवाओं के कारण दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम-मध्य के आसपास के इलाकों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है.