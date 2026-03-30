राजस्थान के फिर मारेगा गुलाटी, इन जिलों में बादल गरजने के साथ बारिश का अलर्ट जारी

Published:Mar 30, 2026, 01:39 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 01:39 PM IST
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Rajasthan Weather Update
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राजस्थान में लगातार बादल गरजने के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है आज यानी 30 मार्च को भी आंधी के साथ बारिश होने के आसार हैं.
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मौसम विभाग के मुताबिक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, अजमेर, चूरू, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर बादल गरजने के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है.