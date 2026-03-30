राजस्थान के फिर मारेगा गुलाटी, इन जिलों में बादल गरजने के साथ बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. ऐसे में आज यानी 30 मार्च को भी कई जिलों में आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

