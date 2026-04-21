/राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी

Published: Apr 21, 2026, 08:18 PM | Updated: Apr 21, 2026, 08:19 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग काफी परेशान है. वहीं, मौसम विभाग ने अगले हफ्ते के लिए आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है.

