/राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग काफी परेशान है. वहीं, मौसम विभाग ने अगले हफ्ते के लिए आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है.
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प्रदेश में लगातार गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है और मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर में 39.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.
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वहीं, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा 42.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ, जबकि सोमवार को वहां 41.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ था. दिन के साथ- साथ रात में भी गर्म हवाओं ने तापमान का ग्राफ बढ़ा दिया है लेकिन मौसम विभाग के अनुसार, अगले हफ्ते थोड़ी राहत मिल सकती है.
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प्रदेश के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सामान्य से 2-3 डिग्री ज्यादा हैं. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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इस दौरान अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री से दर्ज होने और उत्तरी राजस्थान में 23-25 अप्रैल को कहीं-कहीं हीटवेव की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में 22-23 अप्रैल को धूलभरी तेज सतही हवाएं (20 से 30 Kmph) चलने की संभावना जताई गई है. तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.
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दोपहर के समय सड़कों पर कम आवाजाही देखने को मिल रही है और गर्मी से बचने के लिए लोग जरूर एहतियात बरत रहे हैं. राजधानी जयपुर में 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे अब लोग लिक्विड का ज्यादा सेवन करने लगे हैं.
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मौसम विभाग जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्रों में हीटवेव चलने की संभावना है. वहीं, इसके बाद 26 से 28 अप्रैल के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिससे आंधी और बारिश की संभावना बन रही हैं.
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वहीं, बढ़ते तापमान में अब हीटवेव का खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे में मेडिसीन प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार महावर ने बताया कि जब लू लगती है तो किस तरह के लक्षण नजर आते है. उन्होंने कहा कि बॉडी अलाइयां हो जाती है. सूजन आना, हाथ पैर में क्रेंप आना, उल्टी का मन होना, मन में घूटन, और फिर बेहोशी जैसी हालत ये सब लक्षण दिखने लगते है.
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विशेष रूप से वो लोग ज्यादा हीटवेव की चपेट में आते है, जो खुले में या सीधे सूरज की किरणों के सामने काम करते हैं, जैसे खेती करने वाले किसान, ट्रैफिक पुलिस, बस ड्राइवर. उन्होने कहा कि कुछ चीजों का बढ़ते तापमान में विशेष ध्यान रखें. तेज धूप में बाहर निकलने से बचे, खाली पेट घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, पानी पीते रहें और धूप में सिर को कवर रखें.