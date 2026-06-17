/राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में प्री-मानसून एक्टिविटी के बीच मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. कई जिलों में आंधी-बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई संभागों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है.

