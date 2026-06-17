Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 17, 2026, 12:57 PM|Updated: Jun 17, 2026, 12:58 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में प्री-मानसून एक्टिविटी के बीच मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. कई जिलों में आंधी-बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई संभागों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. 
 

Rajasthan Weather Update1/6

Rajasthan Weather Update

प्री-मानसून एक्टिविटी के बीच प्रदेश में मौसम बदला हुआ है. कई जिलों में आंधी-बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन दिन में उमस भरी गर्मी बरकरार है.
Rajasthan Weather Update2/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में मेघगर्जन, आंधी और बारिश दर्ज की गई. पिलानी में तापमान गिरकर 25.9 डिग्री पहुंचा. वहीं, सीकर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री, चूरू में 29.4 डिग्री दर्ज किया गया.
Rajasthan Weather Update3/6

Rajasthan Weather Update

वहीं, फलौदी में सबसे अधिक तापमान 42 डिग्री, जैसलमेर में 40.5 डिग्री और बाड़मेर में 40.1 डिग्री दर्ज हुआ. जयपुर में भी मौसम में बदलाव हुआ और अधिकतम तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.
Rajasthan Weather Update4/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई संभागों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं की जताई संभावना है. मौसम विभाग ने बुधवार यानी 17 जून को 23 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. आने वाले तीन दिन तक प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है.
Rajasthan Weather Update5/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि कोटा, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. कई शहरों में दिन के तापमान में 10 से 13 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज आ सकती है.
Rajasthan Weather Update6/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार, 20 जून तक राज्य के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां जारी रह सकती है. पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं तेज आंधी, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
TAGS:
Rajasthan Weather

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला
Rajasthan News
2
Jodhpur news
3
Jaisalmer news
4
Jaipur News
5
Jodhpur news