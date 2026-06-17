/राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में प्री-मानसून एक्टिविटी के बीच मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. कई जिलों में आंधी-बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई संभागों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है.
1/6
Rajasthan Weather Update
प्री-मानसून एक्टिविटी के बीच प्रदेश में मौसम बदला हुआ है. कई जिलों में आंधी-बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन दिन में उमस भरी गर्मी बरकरार है.
2/6
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में मेघगर्जन, आंधी और बारिश दर्ज की गई. पिलानी में तापमान गिरकर 25.9 डिग्री पहुंचा. वहीं, सीकर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री, चूरू में 29.4 डिग्री दर्ज किया गया.
3/6
Rajasthan Weather Update
वहीं, फलौदी में सबसे अधिक तापमान 42 डिग्री, जैसलमेर में 40.5 डिग्री और बाड़मेर में 40.1 डिग्री दर्ज हुआ. जयपुर में भी मौसम में बदलाव हुआ और अधिकतम तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.
4/6
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई संभागों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं की जताई संभावना है. मौसम विभाग ने बुधवार यानी 17 जून को 23 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. आने वाले तीन दिन तक प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है.
5/6
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग का कहना है कि कोटा, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. कई शहरों में दिन के तापमान में 10 से 13 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज आ सकती है.
6/6
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग के अनुसार, 20 जून तक राज्य के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां जारी रह सकती है. पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं तेज आंधी, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.