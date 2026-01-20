राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बादल गरजने के साथ होगी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 20 जनवरी यानी आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसमें कुछ इलाकों में कोहरा छाया सकता है. वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी लेकिन रात और सुबह के वक्त सर्दी महसूस होगी.