राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बादल गरजने के साथ होगी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 20 जनवरी यानी आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसमें कुछ इलाकों में कोहरा छाया सकता है. वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी लेकिन रात और सुबह के वक्त सर्दी महसूस होगी. 

Published: Jan 20, 2026, 01:03 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 01:03 PM IST
मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के कुछ भागों में 22 से 24 जनवरी के दौरान एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने मावठ होने की प्रबल संभावना है. एक और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान प्रभावी रहने के आसार हैं.
मौसम विभाग का कहना है कि 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है.