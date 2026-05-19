/जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर समेत इन जिलों में तेज हीटवेव की चेतावनी, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Published: May 19, 2026, 12:54 PM | Updated: May 19, 2026, 12:54 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसने लोगों काजीना मुश्किल कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में बीते दिन भीषण हीटवेव और गर्म रात दर्ज की गई. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

