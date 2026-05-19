/जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर समेत इन जिलों में तेज हीटवेव की चेतावनी, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसने लोगों काजीना मुश्किल कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में बीते दिन भीषण हीटवेव और गर्म रात दर्ज की गई. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
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मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में प्रदेश का तापमान और बढ़ सकता है. दिन के साथ-साथ रात में भी पारा बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का असर और तेज हो सकता है.
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मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने की चेतावनी दी है. सबसे ज्यादा पारा झुंझुनूं के पिलानी और चित्तौड़गढ़ में रहा, जहां पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
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वहीं, श्रीगंगानगर में 46.1°C, बीकानेर में 46°C, टोंक में 45.6°C और फतेहपुर में 45.5°C तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा कोटा में 45.3°C जबकि बाड़मेर और चूरू में 45.1°C तापमान दर्ज किया गया.
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जयपुर भी गर्मी की चपेट में रही, जहां अधिकतम तापमान 43.6°C दर्ज किया गया. वहीं, अजमेर में 43°C और उदयपुर में 43.3°C तापमान रहा.
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रात के वक्त भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है. कोटा का न्यूनतम तापमान 33.6°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा रहा. गर्म हवाओं और उमस भरी रातों ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है.
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मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का असर लगातार ऐसे ही बना रहेगा. विभाग ने आज यानी 19 मई को भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है.
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पश्चिमी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़ और हाड़ौती क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में मौसम विभाग ने सलाह देते हुए कहा है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीने पिएं और धूप से बचें.