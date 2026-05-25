/नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के साथ पूरे देश में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है. इस दौरान भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में फिर से तेजी से बढ़ोतरी होगी. जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल.

