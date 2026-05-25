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नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 25, 2026, 01:00 PM|Updated: May 25, 2026, 01:00 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के साथ पूरे देश में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है. इस दौरान भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में फिर से तेजी से बढ़ोतरी होगी. जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल. 
 

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 25 मई को मौसम का मिजाज बेहद गर्म रहने वाला है. आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश के कई जिलों में भीषण लू का असर देखने को मिल सकता है.
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जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर के साथ कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने 18 से ज्यादा शहरों में हीटवेव अलर्ट जारी किया है. जैसलमेर और बाड़मेर सबसे गर्म जिलों में शामिल है.
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मौसम विभाग ने सलाह देते हुए कहा है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें. खूब पानी पिएं और सिर ढककर बाहर निकलें. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है.
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मौसम विभाग का कहना है कि बीकानेर, चूरू, फलोदी, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर के साथ पश्चिमी जिलों में आने वाले सप्ताह के दौरान सबसे अधिक गर्मी पड़ सकती है. पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा और आसपास के इलाकों में लू चल सकती है.
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मौसम विभाग का कहना है कि इस बार नौतपा के शुरुआती दिनों में गर्म हवाओं का असर ज्यादा रहेगा. पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं चल सकती हैं.
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राजधानी जयपुर में सुबह से ही तेज धूप देखने को मिली. दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम नजर आई और लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर दिखे.
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